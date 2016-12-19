Наглая демонстрация: иномарка устроила дрифт в центре Челябинска (ВИДЕО)

Публикации за 19.12.16

В Центре Челябинска лихачи на дорогой иномарке устроили дрифт вопреки правилам дорожного движения.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел на оживленной магистрали – улице Калинина: вылетев с улицы Кирова, БМВ змейкой прошлась по двойной сплошной линии, пересекать которую, согласно ПДД, нельзя, и остановилась около задания Сбербанка. Затем водитель и пассажир поменялись местами, и автомобиль начал демонстративно выписывать круги через все полосы, неоднократно пересекая двойную сплошную и создавая угрозу для других участников движения.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Y4rAmq_0MPU&rel=0">Video</a> Чем закончился «аттракцион», неизвестно

Челябинск, Павел Зварзин

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