Помощник топ-менеджера челябинского завода увел у минобороны 7 миллионов рублей

Публикации за 19.12.16

Южноуралец «перераспределил» в свою пользу 7 миллионов рублей, предназначенных для ремонта военных самолетов.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Главной военной прокуратуры России, факт хищения обнаружили при проверке законности использования бюджетных ассигнований, выделенных на ремонт военной авиационной техники.

Сотрудники надзорного ведомства Челябинского гарнизона установили, что помощник управляющего директора акционерного общества «712 авиационный ремонтный завод», воспользовавшись халатностью должностных лиц предприятия, перевел от их имени 7 миллионов рублей на расчетный счет ООО «УралАвиаСервис», зарегистрированного на его родственника, якобы в оплату поставленных товаров. После этого деньги были перечислены на счета подставных фирм и банковские карты, обналичены и похищены.

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По материалам прокурорской проверки расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Военными прокурорами приняты меры к возврату похищенного.

Челябинск, Виктор Елисеев

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