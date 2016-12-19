NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 19.12.16

Помощник топ-менеджера челябинского завода увел у минобороны 7 миллионов рублей

Помощник топ-менеджера челябинского завода увел у минобороны 7 миллионов рублей

Южноуралец «перераспределил» в свою пользу 7 миллионов рублей, предназначенных для ремонта военных самолетов.

Как сообщили агентству в пресс-службе Главной военной прокуратуры России, факт хищения обнаружили при проверке законности использования бюджетных ассигнований, выделенных на ремонт военной авиационной техники.

Сотрудники надзорного ведомства Челябинского гарнизона установили, что помощник управляющего директора акционерного общества «712 авиационный ремонтный завод», воспользовавшись халатностью должностных лиц предприятия, перевел от их имени 7 миллионов рублей на расчетный счет ООО «УралАвиаСервис», зарегистрированного на его родственника, якобы в оплату поставленных товаров. После этого деньги были перечислены на счета подставных фирм и банковские карты, обналичены и похищены.

«Новый День – Челябинск» , и

По материалам прокурорской проверки расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Военными прокурорами приняты меры к возврату похищенного.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.12.16

Наглая демонстрация: иномарка устроила дрифт в центре Челябинска (ВИДЕО). / 19 декабря ожидаются следующие события – Челябинск. / В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение из-за морозов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter