Челябинск на пороге эпидемии: несмотря на массовое заболевание детей, в школах карантин объявлять не торопятся

Публикации за 19.12.16

В Челябинске быстрыми темпами растет заболеваемость простудными инфекциями. Врачи надеются «дотянуть» до каникул, чтобы избежать эпидемии.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», на прошлой неделе в южноуральской столице было зарегистрировано почти 13 тысяч 200 новых случаев ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей прирост составил почти 5%.

Начальник горздрава Наталья Горлова сообщила, что число заболевших увеличивается вторую неделю подряд по всем категориям населения, но наибольший рост дают школьники.

«Мы приблизились вплотную к эпидемиологическому порогу. Дай бог, продержаться до нового года», – отметила Горлова.

Между тем, родители челябинских школьников жалуются, что в ряде учебных заведений в некоторых классах число заболевших детей достигает 50%, несмотря на это классы не закрывают на карантин. В результате заражается все больше учащихся. Многие родители просто не пускают детей в школы, пытаясь защитить от болезни.

Несмотря на это, по мнению врачей, оснований для объявления массового карантина пока нет, поскольку эпидпорог не превышен. Пока большинство заболевших страдают от вирусов не гриппозной этиологии: на данный момент в городе официально подтверждено только 2 случая гриппа.

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В исключительных случаях и в индивидуальном порядке – до объявления массового карантина – руководство школы по согласованию с региональным управлением Роспотребнадзора может принимать решение о закрытии отдельных классов. Видимо, это не приветствуется.

«ОРВИ дети будут болеть всю зиму по полкласса, по треть класс, по две трети, не обязательно закрываться на карантин, нужно просто изолировать заболевших, потому что это не грипп. Респираторными вирусными инфекциями мы будем болеть всю зиму, это нормально для нашей полосы», – сообщила Наталья Горлова.

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ будет рассмотрена на городском штабе 21 декабря, именно там принимается решение о массовом карантине.

Отметим, началом эпидемии в Челябинске можно считать, когда в неделю будут регистрировать по 14 тысяч – 15 тысяч заболевших – на 20% больше нормы (10 тысяч-12 тысяч). Настоящая эпидемия объявляется, когда заболевает на 50% больше людей от нормы.

Челябинск, Юлия Малецкая

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