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Челябинск

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Публикации за 19.12.16

На Южном Урале пристава уволили за любовь к спорту

На Южном Урале пристава уволили за любовь к спорту

Судебный пристав из Кусинского района поплатился должностью за то, что не смог выбрать между госслужбой и руководством спортшколой.

Как сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мужчина был уволен со службы в связи с утратой доверия.

Дело в том, что в ходе прокурорской проверки выяснилось, что вопреки требованиям федерального закона о госслужбе, южноуралец проигнорировал запрет на участие в деятельности хозяйствующего субъекта. В апреле текущего года он заключил трудовой договор с управлением образования Кусинского района и приступил к исполнению обязанностей директора спортивной школы. При этом скрыл факт работы в УФССП по Челябинской области, предоставив трудовую книжку, в которой не было записи о трудоустройстве судебным приставом.

Кроме того, в том же месяце приказом директора муниципального бюджетного учреждения Кусинского района «Физкультура и спорт» он был принят на работу по внешнему совместительству инструктором-методистом физкультурно-спортивных организаций на основании срочного договора.

За период работы в данных учреждениях государственный служащий получил заработную плату в размере около 200 тысяч рублей.

«Новый День – Челябинск» , и

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, где по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Кроме того, по результатам рассмотрения представления прокурора области южноуралец уволен с госслужбы в связи с утратой доверия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.12.16

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