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Челябинск

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Публикации за 19.12.16

В Кыштыме погиб месячный младенец

В Кыштыме погиб месячный младенец

На Южном Урале проводится проверка по очередному факту гибели младенца.

Как сообщили агентству в СУ СК России по Челябинской области, трагедия произошла в одном из частных домов Кыштыма.

Утром 16 декабря местная жительница обнаружила сына, родившегося месяц назад, мертвым. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не найдено.

«Новый День – Челябинск» , и

По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти ребенка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 19.12.16

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