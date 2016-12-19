В Кыштыме рейсовый автобус сбил пешехода на «зебре»

Публикации за 19.12.16

В Кыштыме междугородний автобус сбил пожилого пешехода на «зебре».

Как передает корреспондент агентства «Новый День», дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 16 декабря на улице Ленина.

Водитель рейсового автобуса маршрута «Челябинск – Кыштым» совершил наезд на мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 69-летний кыштымец получил перелом левого бедра со смещением.

По словам водителя автобуса, пешеход появился на дороге «неожиданно», несмотря на экстренное торможение, столкновения избежать не удалось, сообщает «Kyshtym24.ru».

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По факту ДТП проводится административное расследование. Сотрудники ГИБДД намерены проверить техническое состояние транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров предприятием ООО «Региональные перевозки».

Челябинск, Юлия Малецкая

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