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Челябинск

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Публикации за 19.12.16

Южноуральского мэра оштрафовали на 100 тысяч рублей за отказ от торгов

Южноуральского мэра оштрафовали на 100 тысяч рублей за отказ от торгов

Глава Юрюзани поплатился штрафом за нарушение закона о контрактной системе.

Как сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, при проверке исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг было установлено, что мэр Юрюзани без проведения аукциона заключил 3 муниципальных контракта с единственным подрядчиком для выполнения работ по капитальному ремонту водопроводных сетей поселка Сосновка.

Чтобы оправдать отказ от проведения торгов, глава города принял решение о введении чрезвычайной ситуации на территории поселения ввиду аварийного состояния данного участка водопроводных сетей, хотя этот факт был известен задолго до заключения контрактов, поскольку износ сетей составляет 120%, а продолжительность их использования без ремонта 50 лет. При этом на момент заключения контрактов аварий и порывов на водопроводе не было зафиксировано.

Кстати, хотя срок выполнения работ по условиям договоров истек 30 ноября текущего года, они до сих пор не выполнены, отметили в надзорном ведомстве.

«Новый День – Челябинск» , и

Городской прокурор возбудил в отношении главы Юрюзани три административных дела. По результатам рассмотрения постановлений главное контрольное управление Челябинской области оштрафовало чиновника на 100 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.12.16

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