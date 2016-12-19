Южноуральского мэра оштрафовали на 100 тысяч рублей за отказ от торгов

Публикации за 19.12.16

Глава Юрюзани поплатился штрафом за нарушение закона о контрактной системе.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, при проверке исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг было установлено, что мэр Юрюзани без проведения аукциона заключил 3 муниципальных контракта с единственным подрядчиком для выполнения работ по капитальному ремонту водопроводных сетей поселка Сосновка.

Чтобы оправдать отказ от проведения торгов, глава города принял решение о введении чрезвычайной ситуации на территории поселения ввиду аварийного состояния данного участка водопроводных сетей, хотя этот факт был известен задолго до заключения контрактов, поскольку износ сетей составляет 120%, а продолжительность их использования без ремонта 50 лет. При этом на момент заключения контрактов аварий и порывов на водопроводе не было зафиксировано.

Кстати, хотя срок выполнения работ по условиям договоров истек 30 ноября текущего года, они до сих пор не выполнены, отметили в надзорном ведомстве.

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Городской прокурор возбудил в отношении главы Юрюзани три административных дела. По результатам рассмотрения постановлений главное контрольное управление Челябинской области оштрафовало чиновника на 100 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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