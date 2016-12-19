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Челябинск

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Публикации за 19.12.16

Южноуральцы, превратившие знакомого в факел, получили 27 лет «строгача» на двоих

Южноуральцы, превратившие знакомого в факел, получили 27 лет «строгача» на двоих

Суд вынес приговор отцу и сыну из Челябинской области, заживо спалившим приятеля вместе с машиной.

Как уже сообщал , трагедия произошла в ноябре 2015 года в Чебаркульском районе.

В тот день отец и сын выпивали в компании знакомого в одном из гаражей села Попово. В ходе посиделок между ними и приятелем вспыхнула ссора. Родственники сначала избили собутыльника, затем поместили в багажный отсек его же автомобиля, выехали за пределы села на автодорогу Варламово – Кундравы и подожгли машину вместе с находившимся там еще живым мужчиной.

«Новый День – Челябинск» , и

В отношении криминальной семейки было возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, угоне, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, поджоге и угрозе убийством.

Челябинский областной суд приговорил старшего из преступников к 17 годам исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года. Его сын проведет в колонии строгого режима 10 лет, с ограничением свободы на срок 2 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.12.16

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