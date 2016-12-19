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Челябинск

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Публикации за 19.12.16

На ММК произвели 700-миллионную тонну агломерата

На ММК произвели 700-миллионную тонну агломерата

На Магнитогорском металлургическом комбинате произведена 700-миллионная тонна агломерата – основного компонента шихты доменных печей.

Как сообщили агентству в пресс-службе ОАО «ММК», рубеж в 100 миллионов тонн агломерата был преодолен на ММК в 1961 году. В 1969-ом получена 200-миллионная тонна. Показатель в 300 миллионов тонн агломерата был достигнут в 1977 году, а к 1996 году преодолена отметка в полмиллиарда тонн агломерата с момента пуска первой агломашины. В ноябре 2007 года была выпущена 600-миллионая тонна, и вот спустя девять лет аглоцех ММК покорил очередную вершину – 700 ммиллионов тонн магнитогорского агломерата.

Аглоцех входит в структуру горно-обогатительного производства – первого передела в технологическом цикле ММК. Агломерационное производство на комбинате ведет свой отсчет с 26 сентября 1937 года, когда вошла в строй первая агломашина и были получены первые тонны агломерата. Через десять лет после первой аглофабрики была пущена вторая, а в 1953 и 1964 годах введены в эксплуатацию третья и четвертая аглофабрики. В 1991 году первая аглофабрика была выведена из эксплуатации.

Сегодня в составе аглоцеха три аглофабрики суммарной производительностью 11 миллионов тонн агломерата в год. Аглоцех не стоит на месте – идет модернизация существующего оборудования, вводятся в эксплуатацию новые объекты. В 2006-2007 годах были введены в эксплуатацию узлы стабилизации на аглофабриках №2 и №3, благодаря чему налажен выпуск охлажденного агломерата, необходимого на обновленных домнах с бесконусными загрузочными устройствами.

Немало делается и для повышения экологической безопасности производства. В частности, реконструированы сероулавливающие установки №2 и №4, что позволило существенно сократить выбросы диоксида серы и взвешенных веществ к уровню наилучших доступных технологий, принятых в странах Евросоюза. В начале ноября 2016 года был подписан контракт с компанией «Sinosteel Equipment & Engineering Co Ltd» (КНР) на поставку контрактного оборудования для аглофабрики №5. Новая аглофабрика производительностью не менее 5 миллионов тонн доменного сырья в год должна войти в строй в 2019 году.

Челябинск, Юлия Малецкая

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