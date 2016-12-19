В Челябинске до сих пор не могут залить катки. Исправлять ситуацию придется главам районов

Публикации за 19.12.16

В Челябинске, несмотря на морозную зиму, до сих пор не могут залить хоккейные корты.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», едва ли не каждую неделю руководство города дает поручения подчиненным залить катки во дворах, парках и образовательных учреждениях.

Сегодня на аппаратном совещании в администрации города глава Советского района Михаил Буренков в очередной раз сообщил, что «работа продолжается», не все корты залиты. Отвечая на вопрос о причинах, пояснил, что есть муниципальное учреждение «Спортивный город», которое, видимо, не успевает. Мэр Евгений Тефтелев посоветовал помочь МУПу. Однако Буренков возмутился: «Они деньги за это получают, пусть заливают, Евгений Николаевич. Чё я за них буду заливать?»

Градоначальник осадил главу Советского района: «Ты где находишься? Ничего не перепутал?». «Помогу, помогу», – смиренно ответил Буренков. Правда, еще посетовал на «Спортивный город»: «Этот год показательный – морозы наступили давно, за два месяца можно было спокойно все залить».

А Тефтелев напомнил глава районов, что и они получают деньги («и не малые»), а заливка катков – это общая работа и делить здесь нечего.

В очередной раз мэр приказал закончить все до конца недели, а не справившимся пригрозил наказанием.

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«Я думаю, не успею наказать, они очень быстро все заливают. Сроки установлены до 24 декабря. Мое мнение: на недельку точно затянули, можно было более активно. К сожалению, получилось так, как получилось. Если до 24-го кто-то не сделает, действительно накажу», – пригрозил Тефтелев.

Отметим, в текущем году в Челябинске планировалось залить около 50 катков. 36 находятся в ведении «Спортивного города», из них сейчас залито 21, 15 – в работе.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 19.12.16

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