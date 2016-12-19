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Челябинск

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Публикации за 19.12.16

В Челябинске до сих пор не могут залить катки. Исправлять ситуацию придется главам районов

В Челябинске до сих пор не могут залить катки. Исправлять ситуацию придется главам районов

В Челябинске, несмотря на морозную зиму, до сих пор не могут залить хоккейные корты.

Как передает корреспондент агентства , едва ли не каждую неделю руководство города дает поручения подчиненным залить катки во дворах, парках и образовательных учреждениях.

Сегодня на аппаратном совещании в администрации города глава Советского района Михаил Буренков в очередной раз сообщил, что «работа продолжается», не все корты залиты. Отвечая на вопрос о причинах, пояснил, что есть муниципальное учреждение «Спортивный город», которое, видимо, не успевает. Мэр Евгений Тефтелев посоветовал помочь МУПу. Однако Буренков возмутился: «Они деньги за это получают, пусть заливают, Евгений Николаевич. Чё я за них буду заливать?»

Градоначальник осадил главу Советского района: «Ты где находишься? Ничего не перепутал?». «Помогу, помогу», – смиренно ответил Буренков. Правда, еще посетовал на «Спортивный город»: «Этот год показательный – морозы наступили давно, за два месяца можно было спокойно все залить».

А Тефтелев напомнил глава районов, что и они получают деньги («и не малые»), а заливка катков – это общая работа и делить здесь нечего.

В очередной раз мэр приказал закончить все до конца недели, а не справившимся пригрозил наказанием.

«Новый День – Челябинск» , и

«Я думаю, не успею наказать, они очень быстро все заливают. Сроки установлены до 24 декабря. Мое мнение: на недельку точно затянули, можно было более активно. К сожалению, получилось так, как получилось. Если до 24-го кто-то не сделает, действительно накажу», – пригрозил Тефтелев.

Отметим, в текущем году в Челябинске планировалось залить около 50 катков. 36 находятся в ведении «Спортивного города», из них сейчас залито 21, 15 – в работе.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 19.12.16

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