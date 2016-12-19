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Публикации за 19.12.16

Увеличилось число пострадавших при взрыве на Ашинском метзаводе

Увеличилось число пострадавших при взрыве на Ашинском метзаводе

При взрыве на Ашинском метзаводе пострадали четыре человека.

Как сообщили агентству в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, стало известно о еще двух пострадавших при взрыве на предприятии. Работники получили ожоги, но не обратились в городские больницы, получив амбулаторную помощь в медпункте завода.

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Напомним, ЧП случилось сегодня в 8:28 в плавильном цехе АМЗ. При взрыве погиб один сотрудник завода, по некоторым данным, главный энергетик предприятия. Еще один рабочий был госпитализирован.

По данным регионального минздрава, у него компрессионные переломы 12-го грудного и 1-2 поясничного позвонков, термические ожоги голени 1-2 степени, травматический шок.

В Аше ему сделали снимки и по системе телемедицины проконсультировались с главным травматологом-ортопедом минздрава Челябинской области Леонидом Полляком.

В ходе консультации было принято решение перевезти пострадавшего в Челябинскую областную больницу. Но срочности в этом нет, и переводить мужчину решено завтра, так как сейчас он в состоянии эмоционального потрясения и ему нужен покой.

Отметим, что по факту взрыва проводят проверки прокуратура Челябинской области и региональное следственное управление СКР.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.12.16

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