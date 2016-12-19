Жители челябинских общежитий объявили голодовку

Публикации за 19.12.16

В Челябинске обитатели нескольких общежитий объявили бессрочную голодовку. Акция протеста стартовала сегодня в 10 часов утра.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», группа жителей общежития, расположенного по адресу улица Барбюса, дом 136 «в», отказались от пищи, пытаясь добиться права на приватизацию комнат, в которых живут не один десяток лет. Днем к голодающим присоединились обитатели общежития по улице Знаменской – 22. Сейчас число участников акции протеста составляет около 20 человек.

Данные общежития относятся к категории специального жилого фонда, помещения в них запрещено передавать в собственность. По словам председателя Совета общежитий Челябинской области Алексея Миклина, в 2005 году в регионе около 300 общежитий были переданы в собственность муниципалитетов, у их обитателей появилось право на приватизацию комнат. Однако около 120 зданий получили статус специального жилфонда, которым ведают различные областные министерства и учреждения, а семьи, долгое время живущие там, автоматически лишились возможности оформить квадратные метры в собственность.

Примечательно, что по общежитию на Барбюса – 136 «в» в 2012 году было принято решение о передаче в муниципальную собственность. Однако правовое управление правительства области и прокуратура выступили против, поскольку, это, по их мнению, привело бы к ущемлению прав граждан, получающих жилье из спецфонда.

В 2015 году при Законодательном собрании была создана рабочая группа по проблеме общежитий. Итогом ее работы стали две законодательные инициативы, направленные в Госдуму РФ, но они были отклонены.

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По словам Алексея Миклина, законодательная власть региона сделала все, что могла, проблему необходимо решать на уровне руководства области. Одним из требований участников голодовки является создание рабочей группы при правительстве Южного Урала.

Однако власти региона, по всей видимости, считают, что для этого нет оснований.

Сегодня на аппаратном совещании губернатор Борис Дубровский прокомментировал ситуацию с общежитиями, принадлежащими Челябинской области.

«На прошлом аппаратном совещании мы говорили о проблемах с жильцами ведомственных общежитий, ситуация старая, в целом понятная, в том числе с юридической точки зрения. Претензий к региональным и местным органам власти быть не должно. Наша позиция четко определена действующим федеральным законодательством. Тем не менее, есть те, кому выгодно подогревать эту тему, и она активно присутствует в информационной повестке. Предлагаю рабочей группе при Законодательном собрании продолжить работу точечно, прокомментировать эту историю. Будем работать по каждому общежитию, чтобы не нарушить интересы проживающих там людей, которые трудятся в областных учреждениях», – подчеркнул губернатор.

Между тем, в ближайшие дни к голодовке намерены присоединиться обитатели еще нескольких общежитий: проспект Победы-287 «а», Комарова-41, улица Комсомольская-9 в поселке Мирный.

Челябинск, Юлия Малецкая

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