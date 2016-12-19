NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 19.12.16

При крушении ИЛ-18 в Якутии пострадали военные южноуральской части

При крушении ИЛ-18 в Якутии пострадали военные южноуральской части

При аварийной посадке самолета в Якутии пострадали военные из Челябинской области.

Как уже сообщал , борт ИЛ-18, принадлежащий министерству обороны РФ, разбился сегодня утром возле населенного пункта Тикси. Самолет совершил аварийную посадку в 4:45 в 30 километрах от аэродрома. При этом он развалился на три части, но возгорания не было.

На борту находились 32 пассажира и 7 членов экипажа, все они выжили. По данным минобороны, 23 человека были госпитализированы, 16 из них получили тяжелые травмы.

Известно, что ИЛ-18 перевозил военнослужащих частей, расположенных в Свердловской и Челябинской областях. Так, по некоторым данным, на борту летели 19 офицеров и младших командиров части №45123-2, расположенной в Увельском районе (аэродром «Упрун»). Сколько южноуральцев пострадало при крушении, не известно.

«Новый День – Челябинск» , и

Между тем, военная прокуратура Восточного военного округа приступила к проверке обстоятельств происшествия в Якутии.

К месту аварийной посадки самолета Ил-18 вылетела группа наиболее опытных военных прокуроров во главе с первым заместителем военного прокурора округа Александром Рогачиковым. Будут проверены все обстоятельства подготовки полета и его выполнения.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 19.12.16

Больше недели над Челябинском висит облако загрязняющих веществ. / Жительница Миасса замерзла насмерть после семейного скандала. / Увеличилось число пострадавших при взрыве на Ашинском метзаводе.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter