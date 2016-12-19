При крушении ИЛ-18 в Якутии пострадали военные южноуральской части

Публикации за 19.12.16

При аварийной посадке самолета в Якутии пострадали военные из Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День», борт ИЛ-18, принадлежащий министерству обороны РФ, разбился сегодня утром возле населенного пункта Тикси. Самолет совершил аварийную посадку в 4:45 в 30 километрах от аэродрома. При этом он развалился на три части, но возгорания не было.

На борту находились 32 пассажира и 7 членов экипажа, все они выжили. По данным минобороны, 23 человека были госпитализированы, 16 из них получили тяжелые травмы.

Известно, что ИЛ-18 перевозил военнослужащих частей, расположенных в Свердловской и Челябинской областях. Так, по некоторым данным, на борту летели 19 офицеров и младших командиров части №45123-2, расположенной в Увельском районе (аэродром «Упрун»). Сколько южноуральцев пострадало при крушении, не известно.

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Между тем, военная прокуратура Восточного военного округа приступила к проверке обстоятельств происшествия в Якутии.

К месту аварийной посадки самолета Ил-18 вылетела группа наиболее опытных военных прокуроров во главе с первым заместителем военного прокурора округа Александром Рогачиковым. Будут проверены все обстоятельства подготовки полета и его выполнения.

Челябинск, Юлия Малецкая

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