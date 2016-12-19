Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на заводе в Аше

Публикации за 19.12.16

После ЧП на Ашинском метзаводе возбудили уголовное дело. Следователи не исключают, что к взрыву могло привести нарушение правил охраны труда.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром на территории одного из цехов предприятия взорвалась плавильная печь. Погиб главный энергетик АМЗ. Еще один энергетик завода с тяжелыми травмами позвоночника и ожогами госпитализирован в местную больницу. Завтра, 20 декабря, планируется перевезти его в Челябинскую областную клиническую больницу. Кроме того, два работника завода получили ожоги, им была оказана амбулаторная помощь в медпункте АМЗ.

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По данным следственного управления СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению обстоятельств преступления и виновных должностных лиц, – сообщили в пресс-службе следственного управления. – В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления».

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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