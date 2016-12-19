NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 19.12.16

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на заводе в Аше

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на заводе в Аше

После ЧП на Ашинском метзаводе возбудили уголовное дело. Следователи не исключают, что к взрыву могло привести нарушение правил охраны труда.

Как уже сообщал , сегодня утром на территории одного из цехов предприятия взорвалась плавильная печь. Погиб главный энергетик АМЗ. Еще один энергетик завода с тяжелыми травмами позвоночника и ожогами госпитализирован в местную больницу. Завтра, 20 декабря, планируется перевезти его в Челябинскую областную клиническую больницу. Кроме того, два работника завода получили ожоги, им была оказана амбулаторная помощь в медпункте АМЗ.

«Новый День – Челябинск» , и

По данным следственного управления СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению обстоятельств преступления и виновных должностных лиц, – сообщили в пресс-службе следственного управления. – В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления».

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.12.16

Жители челябинских общежитий объявили голодовку. / При крушении ИЛ-18 в Якутии пострадали военные южноуральской части. / Больше недели над Челябинском висит облако загрязняющих веществ.

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter