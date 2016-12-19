Вирусы атакуют: на Южном Урале эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 8%

Публикации за 19.12.16

В Челябинской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемиологический порог.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, с 12 по 18 декабря зарегистрировано 30 тысяч 882 случая ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 11,2%. Восьми южноуральцам поставлен диагноз «грипп».

Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам. В целом ситуация в регионе характеризуется как предэпидемическая: уровень заболеваемости выше уровня эпидпорога на 8,3%. Среди школьников 7-14 лет порог превышен на 32,2%, детей до 2-х лет – на 8,8%.

Рост заболеваемости отмечен в 30 муниципальных образованиях области, превышение эпидпорога – в 16-ти: Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Верхнем Уфалее, Копейске, Кыштыме, Чебаркуле, а также Еманжелинском, Коркинском, Чебаркульском, Октябрьском, Агаповском, Верхнеуральском, Варненском, Кунашакском и Катав-Ивановском районах.

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В Челябинске зарегистрировано почти 15 тысяч случаев ОРВИ (125,46 на 10 тысяч населения), что выше уровня прошлой недели на 16%. Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам. Уровень заболеваемости выше уровня эпидпорога на 11,4%, порог превышен среди школьников 7-14 лет на 25,6% и детей 3-6 лет – на 14,6%.

По состоянию на 19 декабря полностью приостановлен учебный процесс в двух школах Миасса и Чебаркульского района, еще в 10 школах закрыто 53 класса (в Миассе, Копейске, Кыштыме, Чебаркуле и Верхнем Уфалее).

Челябинск, Виктор Елисеев

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