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Челябинск

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Публикации за 19.12.16

Компании олигарха Струкова запретили разрабатывать Еткульский карьер: велик риск природной катастрофы

Компании олигарха Струкова запретили разрабатывать Еткульский карьер: велик риск природной катастрофы

Судебные споры «Южуралзолота» и «Транснефти» лишили работы сотни южноуральцев.

Как сообщили агентству в пресс-службе губернатора Челябинской области, Борису Дубровскому доложили о ситуации в Еткульском районе, где на борту карьера, разрабатываемого компанией «Южуралзолото», 14 декабря образовалась трещина. Под угрозой оказались технические элементы магистрального трубопровода компании «Транснефть – Урал».

В нефтяной компании опасаются, что трещина приведет к повреждению магистрали, и тогда нефть хлынет в карьер. Нефтяники обратились в Ростехнадзор с просьбой остановить работу карьера. Ведомство встало на сторону энергетиков. В итоге 500 сотрудников карьера остались с 16 декабря (день вступления в силу решения Ростехнадзора) без работы.

Ситуация рассматривалась на совещании губернатора Бориса Дубровского с заместителями и министрами. Глава региона поручил правительству взять проблему под особый контроль. «Компаниям «Южуралзолото» и «Транснефть – Урал» надо искать приемлемое техническое решение, риски очень высоки. То, что в настоящее время все работы в карьере остановлены, – правильное решение. Но необходимо понимать перспективы решения этой проблемы, потому что без работы остались сотни человек», – подчеркнул губернатор.

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Как доложил вице-губернатор Олег Климов, трещина постепенно увеличивается и находится в 22,5 метрах от нефтепровода. В связи с этим компания «Транснефть – Урал» и обратилась в контрольные органы. Уже 16 декабря на место выехала комиссия в составе представителей Ростехнадзора, Росприроднадзора, МЧС, министерства общественной безопасности Челябинской области. По итогам ее работы Ростехнадзор остановил все работы, включая взрывные в безусловном порядке, а территориальное управление Роснедра приостановило действие лицензии. «Учитывая достаточно высокие экологические риски, на наш взгляд, действительно нужно найти решение, как избежать попадания нефтепровода в зону оползня», – пояснил Олег Климов.

По мнению специалистов, единственным выходом из ситуации, при котором возможна дальнейшая разработка месторождения – это перенос нефтепровода, но для этого компаниям необходимо достичь соответствующего соглашения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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