В Челябинске отменили занятия во всех классах второй смены

Публикации за 20.12.16

Из-за усиления мороза в челябинских школах отменили занятия с 1 по 11 класс.

Как сообщили агентству «Новый День» в ЕДДС, причиной стало ухудшение погодных условий и падение температуры. Так, если утром температура воздуха в городе составляла 29 градусов Цельсия ниже нуля, то в настоящее время столбик термометра опустился к -31 градусу. Вечером ожидается -31, -32.

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«Уважаемые родители! – обращаются к южноуральцам городские спасатели. – В холодную, морозную погоду одевайтесь сами и одевайте своих детей тепло! Проследите, чтобы ваш ребенок был одет в соответствии с прогнозом погоды. Старайтесь носить зимой шерстяные (пуховые) вещи. Собирая ребенка в школу, проследите, чтобы он взял с собой шерстяные или пуховые варежки (перчатки), на голове у него должна быть шапка (меховая или из плотного не продуваемого материала). Зимняя обувь должна быть свободная, верхняя одежда – соответствовать сезону и погоде. Перед выходом на улицу нанесите на щеки, нос и лоб питательный (но не увлажняющий!) крем. Для губ используйте гигиеническую помаду».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.12.16

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