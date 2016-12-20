В Челябинске осудили семнадцатилетнюю рецидивистку, отобравшую бутылку пива у пенсионера

Публикации за 20.12.16

Несовершеннолетняя челябинка отправлена в воспитательную колонию за разбойное нападение на 81-летнего пенсионера.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Калининский районный суд Челябинска признал 17-летнюю девушку виновной в краже, разбое и применении насилия в отношении представителя власти.

В суде установлено, что в августе нынешнего года девица, находясь в гостях в одном из домов по улице Черняховского в Челябинске, стащила у знакомых пневматический пистолет. Покинув своих приятелей ночью, она залезла в соседний дом и, угрожая похищенным оружием, потребовала у 81-летнего хозяина отдать все деньги. Когда же выяснилось, что денег у пенсионера нет, налетчица обыскала шкаф и холодильник, и сбежала, прихватив с собой обнаруженную там бутылку пива.

Вызванные мужчиной полицейские задержали челябинку на улице. Но и в отделе полиции она не успокоилась, даже умудрилась побить следователя. Впрочем, это был далеко не первый ее визит к правоохранителям: девушка уже была судима.

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Спустя два дня отпущенная под подписку о невыезде и надлежащем поведении девица проникла в квартиру по улице Верхоянская, где похитила 80 тысяч рублей. Но этого ей показалось мало, и челябинка решила прихватить с собой телевизор. За этим занятием ее и застала хозяйка квартиры, вызвавшая полицию.

Познакомившись с похождениями подсудимой, суд приговорил ее к 3 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.12.16

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