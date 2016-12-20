Пятеро челябинцев, подравшихся с участковыми, проведут в колонии от 7 до 4 лет

Публикации за 20.12.16

В Челябинске вынесли приговор пятерым горожанам, устроившим драку с сотрудниками полиции.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 6 марта 2015 года в одном из дворов на улице Барбюса.

По версии следствия, двое участковых уполномоченных полиции, отдыхавшие от службы, сделали замечание компании местных жителей, нарушавших общественный порядок. Завязалась драка. По данным правоохранительных органов, участковые получили серьезные травмы.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью группой лиц было возбуждено уголовное дело. Четырех подозреваемых арестовали. Самого младшего – 15-летнего юношу, отпустили под подписку о невыезде.

Стоит отметить, что по версии родственников арестованных челябинцев, участковые, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, сами развязали драку, причинив травмы мужчинам и повредив автомобиль. Близкие арестованных обращались за защитой к уполномоченному по правам человека в Челябинской области. Омбудсмен (тогда еще Алексей Севастьянов) обнаружил нарушение прав обвиняемых и направил соответствующие запросы в прокуратуру и следственные органы. Однако никакой реакции не последовало.

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Сегодня Ленинский районный суд вынес приговор по данному делу. Все пятеро челябинцев признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух человек, из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, с учетом позиции гособвинителя суд приговорил одного из мужчин к 7 годам лишения свободы в колонии особого режима. Троим назначили наказание в виде 7, 6 и 4 лет в колонии строгого режима. 16-летний участник драки получил 4 года воспитательной колонии.

Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении морального вреда на сумму по 600 тысяч рублей в интересах каждого пострадавшего.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Юлия Малецкая

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