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Челябинск

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Публикации за 20.12.16

Морозы продержатся на Южном Урале до конца рабочей недели

Морозы продержатся на Южном Урале до конца рабочей недели

Потепление придет в Челябинскую область лишь в пятницу.

Как передает корреспондент агентства , синоптики скорректировали прогноз погоды на неделю, отдалив сроки потепления в регионе.

Так, по данным Челябинского ЦГМС, в ночь на 21 декабря ожидается 31-37 градусов мороза, в низинах до -40. Днем южноуральцам можно будет немного «оттаять»: синоптики обещают -17, -22, в низинах – до 26 градусов ниже нуля.

В четверг ночью синоптики обещают -26, -31, при прояснении до -37. Днем 21-26 градусов ниже нуля. Ночью 23 декабря вновь похолодает до 26-31 градусов мороза, при прояснении до -37. Зато днем ожидается уже -10, -16.

«Новый День – Челябинск» , и

В Челябинске предстоящая ночь также будет самой холодной на неделе. По прогнозу Челябинского ЦГМС, температура здесь понизится до 35-37 градусов мороза. Днем будет не так холодно, как сегодня – 19-21 градусов ниже нуля.

В четверг ночью столбик термометра опустится к отметке -27, -29 градусов. Днем чуть потеплеет – до 22-24 ниже нуля. В пятницу ночью ожидается -29, -31 градус. Причем, по данным Gismeteo, утром температура будет держаться в районе 30-градусной отметки. Зато днем синоптики обещают 10-14 градусов ниже нуля.

Стартовав в пятницу, потепление продлиться все предстоящие выходные. Так, по прогнозу Gismeteo, в ночь на субботу столбик термометра в областном центре вряд ли опустится ниже -11 градусов, а днем потеплеет до 8 градусов ниже нуля. В воскресенье днем ожидается и вовсе -5 градусов. А вот в понедельник придет очередная волна похолодания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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