NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 20.12.16

С Новым годом! 1 января около 140 домов в Челябинске рискуют «утонуть»: водоканал прекращает вывоз жидких отходов

С Новым годом! 1 января около 140 домов в Челябинске рискуют «утонуть»: водоканал прекращает вывоз жидких отходов

С 1 января жильцы ряда многоквартирных домов лишатся услуги по вывозу и утилизации хозяйственно-бытовых стоков.

Как сообщили агентству в пресс-службе МУП «ПОВВ», в связи с окончанием 31 декабря 2016 года действия срока муниципального контракта предприятие прекращает вывоз жидких бытовых отходов в жилых домах, не обеспеченных централизованной системой водоотведения.

«Новый День – Челябинск» , и

С наступлением 2017 года владельцам квартир придется заключать договоры со сторонними специализированными компаниями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

В пресс-службе городской администрации проблему бесхозного жилфонда корреспонденту агентства комментировать отказались.

Добавим, на сегодняшний день в Челябинске остаются не подключенными к централизованному водоснабжению 138 многоквартирных домов, большая часть из них расположена в Тракторозаводском районе. С полным списком домов можно ознакомиться

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.12.16

Южноуральский зэк получил надбавку к сроку за виртуальные домогательства к школьнице. / Морозы продержатся на Южном Урале до конца рабочей недели. / Пятеро челябинцев, подравшихся с участковыми, проведут в колонии от 7 до 4 лет.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter