С Новым годом! 1 января около 140 домов в Челябинске рискуют «утонуть»: водоканал прекращает вывоз жидких отходов

Публикации за 20.12.16

С 1 января жильцы ряда многоквартирных домов лишатся услуги по вывозу и утилизации хозяйственно-бытовых стоков.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе МУП «ПОВВ», в связи с окончанием 31 декабря 2016 года действия срока муниципального контракта предприятие прекращает вывоз жидких бытовых отходов в жилых домах, не обеспеченных централизованной системой водоотведения.

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С наступлением 2017 года владельцам квартир придется заключать договоры со сторонними специализированными компаниями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

В пресс-службе городской администрации проблему бесхозного жилфонда корреспонденту агентства «Новый День» комментировать отказались.

Добавим, на сегодняшний день в Челябинске остаются не подключенными к централизованному водоснабжению 138 многоквартирных домов, большая часть из них расположена в Тракторозаводском районе. С полным списком домов можно ознакомиться здесь.

Челябинск, Юлия Димова

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