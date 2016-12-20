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Челябинск

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Публикации за 20.12.16

В Челябинске приставы взыскали с пенсионера 90 тысяч рублей за долг однофамильца

В Челябинске приставы взыскали с пенсионера 90 тысяч рублей за долг однофамильца

В одном из районов Челябинска приставы тянули деньги с однофамильцев должников.

Как сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ошибка судебных приставов открылась после того, как в надзорное ведомство обратились два горожанина.

В ходе проверки жалоб прокуратура Калининского района выяснила, что в районном отделе судебных приставов были возбуждены исполнительные производства в отношении однофамильцев пожаловавшихся горожан. Однако из-за ошибки исполнителей деньги списывались с совершенно других людей. Так, с пенсии одного из заявителей было удержано 90 тысяч рублей. С другого челябинца пытались взыскать свыше 165 тысяч рублей.

После выявления нарушений прокурор района опротестовал постановления об окончании исполнительных производств, потребовав отменить незаконные решения приставов. Протесты надзорного органа удовлетворены. Нарушенные права челябинцев восстановлены.

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Кроме того, прокурор Челябинской области потребовал привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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