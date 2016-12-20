Каждый пятый простудившийся южноуралец болеет гриппом, но всем ставят диагноз «ОРВИ»

Публикации за 20.12.16

Челябинская область вплотную приблизилась к эпидемии простудных инфекций.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», рост заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается на Южном Урале третью семидневку подряд.

На прошлой неделе зафиксирована почти 31 тысяча новых случаев. Впервые в этом сезоне регион «перешагнул» эпидемиологический порог: превышение составляет более 8%, в Челябинске – 11%.

Однако, по словам заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лучининой, говорить об эпидемии пока рано: заболеваемость должна превышать эпидпорог более чем на 20%.

Между тем, активизируются вирусы гриппа. Первые случаи были зафиксированы 3 недели назад. На сегодняшний день клинически подтверждено 10 случаев гриппа: это вирусы А3 и В.

«Подтверждаются прогнозы, что эта эпидемия будет полиэтиологичной, будет циркулировать преимущественно вирус А3 (H3N2) и также присоединятся вирус гриппа В и А1 (H1N1) «калифорнийский», который был очень широко представлен в прошлом году, надеемся в этом году он уйдет на последний план», – сообщила Светлана Лучинина.

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Стоит отметить, что фактически число южноуральцев, заболевших гриппом, гораздо больше подтвержденных клинических случаев. По словам врачей, обследовать всех простудившихся на вирус гриппа невозможно, да и нет необходимости. Обязательно проверяют заболевших беременных женщин, госпитализированных, а также пациентов, заразившихся в каком-либо массовом очаге, где складывается какая-то непонятная ситуация.

«Для понимания ситуации важно знать структуру. Если по данным российского Роспотребнадзора на 38-ой неделе вируса гриппа не было в структуре респираторных инфекций вообще нигде, то на 48-ой неделе обнаружено около 25% вируса H3N2, менее процента H1N1 и В появился тоже. Это говорит о том, что до четверти и более всех респираторных инфекций – это грипп. Для этого не обязательно все десятки тысяч людей, которые болеют, проверять. Есть клиническая картина гриппа, медицинские работники ее знают, поэтому важно не заниматься самолечением, а обращаться за медицинской помощью», – сообщила главный инфекционист минздрава Челябинской области Ольга Сагалова.

Светлана Лучинина уточнила, что по данным исследований на Южном Урале, грипп в структуре ОРВИ занимает около 20%.

При этом, по мнению медиков, принципиально не имеет значения какой диагноз поставили пациенту – «грипп» или «ОРВИ», главное выбрать правильную тактику лечения в зависимости от тяжести течения.

Отметим, замруководителя регионального Роспотребнадзора подчеркнула, что самый эффективный способ остановить рост заболеваемости гриппом и ОРВИ – это разобщение коллективов. Так, до объявления массового карантина в школах руководители учебных заведений обязаны закрывать классы или учреждения целиком, если число заболевших превышает 20%.

Напомним, руководство челябинского горздрава придерживается иного мнения. По мнению начальника ведомства Натальи Горловой, даже если заболели 50% класса, закрывать его на карантин нет необходимости, главное – не пускать больных детей в школу.

Челябинск, Юлия Малецкая

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