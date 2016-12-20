Челябинцу, убившему знакомую ради машины, дали 19 лет «строгача»

Публикации за 20.12.16

В Челябинской области вынесли приговор по делу об убийстве Эстер Альварес.

Как уже сообщал «Новый День», резонансное преступление произошло весной прошлого год.

20 марта пропала 35-летняя челябинка, не вернувшись с базы отдыха на озере Зюраткуль. Спустя четыре дня тело женщины с пулей в голове нашли в Чебаркульском районе. Ее «Range Rover» со скрученными номерами обнаружили на одной из стоянок в Челябинске. По факту убийства возбудили уголовное дело. Вскоре удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 44-летний ранее судимый сосед Альварес – Эдуард Краузе.

По версии следствия, в злополучный вечер женщина вместе с приятелем возвращалась домой из Сатки, где они отпраздновали ее 35-летие. За рулем находилась хозяйка машины, однако до города пара так и не доехала, свернув с трассы под Чебаркулем. Там Краузе и застрелил Альварес, как полагают следователи, из корыстных побуждений. Скрыть убийство любовницы Краузе помогла его сожительница, жившая в одном доме с Альварес и знавшая об их связи. По уголовному делу проходит и общий приятель сожителей, на некоторое время отогнавший иномарку в гараж. Отметим, сразу после случившегося Краузе пытался продать «Range Rover», однако вскоре улетел по путевке в Турцию, которую ему купила подруга. Вернувшись с отдыха, он был задержан полицией прямо в аэропорту.

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Сегодня Чебаркульский городской суд вынес приговор по данному делу.

Пресс-служба СУ СК России по Челябинской области сообщает, что по уголовному делу был проделан значительный объем следственной работы, назначены и проведены 38 экспертиз: судебно-медицинская, судебно-биологическая, генетическая, судебно-психиатрическая, дактилоскопическая и другие. Допрошено более 50 свидетелей. По системе сопоставления навигационных данных было определено точное место совершения убийства.

По решению суда Краузе назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строго режима. Его подруга и приятель, помогавшие скрыть следы преступления получили, 4 и 5 лет колонии общего режима соответственно, а также они обязаны выплатить штраф по 100 тысяч рублей каждый. Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Юлия Малецкая

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