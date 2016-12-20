Смог продолжает «душить» Челябинск: две сотни горожан пожаловались на вонь

Публикации за 20.12.16

Сотни челябинцев пожаловались на выбросы.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», жители южноуральской столицы продолжают жаловаться на невыносимый едкий запах. Экологи призывают предприятия снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, а горожан – не пользоваться автомобилем без особой необходимости.

Как рассказал агентству член общественного совета по экологии при губернаторе Челябинской области Виталий Безруков, на телефон областной экологической приемной меньше, чем за сутки, поступило более 200 обращений. Пик пришелся на вечер 19 декабря и первые часы вторника.

Первыми начали звонить жители Металлургического района. Общественники считают, что судя по направлению ветра, причиной едкого химического запаха стали выбросы Челябинских металлургического и электрометаллургического комбинатов. Также активно обращались обитатели Курчатовского и Калининского районов. Уже утром к ним присоединились жители Тракторозаводского и Центрального районов.

Ситуацию осложняет морозная погода, установившаяся в Челябинске. Воздух разряжен, и выбросы особенно заметны. При этом речь не только о промышленных предприятиях, но и автотранспорте. Именно последним экологи объясняют жалобы, поступающие из Ленинского района. Хотя признают, что львиную долю смога генерируют все-таки металлургические предприятия, которым активно помогают котельные и ТЭЦ, увеличивающие в условиях понизившихся температур выработку теплоэнергии.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Между тем, в Челябинском ЦГМС сообщили, что метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия) сохраняются до 19 часов 21 декабря. Режим НМУ действует в областном центре с вечера 12 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.12.16

Челябинцу, убившему знакомую ради машины, дали 19 лет «строгача». / Каждый пятый простудившийся южноуралец болеет гриппом, но всем ставят диагноз «ОРВИ». / В Челябинске приставы взыскали с пенсионера 90 тысяч рублей за долг однофамильца. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»