От Посевной до Житной: Челябинск все больше уподобляется большой деревне

Публикации за 20.12.16

Челябинские депутаты утвердили наименования новых улиц города.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», новые улицы появятся в четырех районах города. Об этом рассказал начальник управления культуры Челябинска Дмитрий Назаров, представляя перечень депутатам городской Думы.

Предваряя доклад чиновника, председатель муниципального парламента Станислав Мошаров коротко отметил, что этот вопрос повестки заседания Думы вызвал наиболее оживленное обсуждение на комиссиях.

Следует отметить, что наименование новых улиц всегда вызывает бурную полемику депутатов и чиновников. Парламентарии не раз выражали недовольство «изысканными» предложениями управления культуры, а на одном из последних заседаний один из них даже высказал пожелание организовать предварительное обсуждение названий будущих объектов улично-дорожной сети. Правда, это предложение не нашло отклика. Спикер лишь ограничился замечанием, что и парламентарии могут предлагать управлению культуры названия, которые они хотели бы увидеть на карте города.

На сей раз начали прямолинейно: в поселке Аэропорт появится улица Воздушная – название объяснили близостью к «воздушным воротам» города.

Новые улицы на окраине Центрального района – в элитном поселке Тарасовка, облюбованном сотрудниками властных структур и бизнесменами, предложено назвать Первоцветная, Клюквенная, Черноплодная и Плодовая. Рядом уже есть улицы Медовая, Пчелиная и Липовая. На первый взгляд, названия мало подходящие для такого рода застройки: «чиновник с Липовой» звучит двусмысленно. Возможно, именно поэтому, услышав предлагаемые «имена», депутаты Гордумы нервно захихикали. Однако если вспомнить, что поселок вырос на земле, некогда принадлежавшей Южно-Уральскому научно-исследовательскому институту плодоовощеводства и картофелеводства, то все становится на свои места – ход мысли придумавших названия предельно ясен и прост.

Сельскохозяйственную тему продолжают новые объекты в Советском районе: здесь появятся Посевная, Житная, Плодородная и Аграрная. Улицы будут предназначены для частной застройки. Видимо, малоэтажное строительство прочно ассоциируется у чиновников городского управления культуры с сельским хозяйством.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

А в Тракторозаводском районе улицы решил назвать Гостеприимная, Материнская, Родовая, Верная, Душевная, Домовитая, Спокойная, Сердечная, Счастливая и Взаимная. Услышав, это депутаты вовсе перестали сдерживать смех.

Председатель городской Думы Станислав Мошаров попытался объяснить полет фантазии чиновников от культуры тем, что новые улицы появятся в поселке Развязка, куда администрация города мечтает отправить жаждущие бесплатных земельных участков многодетные семьи. Правда, сами многодетные от этих планов далеко не в восторге. Поселок не зря получил такое название: он расположен на пересечении множества железнодорожных путей. А селить семьи с детьми рядом с железной дорогой нехорошо, в чем и пытаются убедить челябинцы городских чиновников – пока безрезультатно.

Вот и депутаты, вдоволь насмеявшись, утвердили полный перечень названий новых улиц. Может быть, тайно надеясь, что Верная, Домовитая и особенно Родовая улицы убедят многодетные семьи переселиться в поселок Развязка. И тогда вопрос с бесплатными земельными участками хотя бы отчасти удастся решить.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.12.16

В Челябинске маршрутка с пассажирами вылетела на остановку. / Прокуратура не разрешила закрыть дело экс-начальника управления гражданской защиты Челябинска. / Смог продолжает «душить» Челябинск: две сотни горожан пожаловались на вонь. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»