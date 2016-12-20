Челябинские предприниматели бегут из города. Виноват Томинский ГОК?

Публикации за 20.12.16

В Челябинске выставили на продажу сразу три заведения общепита.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», объявления о продаже бизнеса в сфере общественного питания появились практически одновременно на сайте Avito.

Так, собственник ресторана быстрого питания Roll-n-bake просит за него 2,4 миллиона рублей. «В связи с переездом в другой регион продам действующий ресторан быстрого питания Roll-n-bake. 100% собственность», – гласит объявление. «Продаю по стоимости оборудования, никакой франшизы. Срочно!» – заканчивает собственник.

О поиске покупателя заявил хозяин кофейни «Чао-Какао» на проспекте Ленина. Просит 8 миллионов рублей. Причина продажи – переезд собственника из Челябинска.

Переезжает в другой город и собственник ресторана-кафе с банями «Янтарь», которое предлагается приобрести за 12,5 миллиона рублей.

Напомним, о бегстве бизнеса из Челябинска постоянно заявляют активисты общественного движения «Стоп-ГОК» и другие противники продавливаемого Русской медной компанией строительства в Сосновском районе Томинского горно-обогатительного комбината. Еще не появившись, предприятие уже нанесло удар по предпринимательскому сообществу. Так, разорились несколько компаний, специализировавшихся на малоэтажном строительстве. Застройщики работали на юго-западе Челябинска, однако перспектива появления здесь ГОКа поставила крест на их бизнесе: не только перестали поступать новые заказы, но и ряд прежних заказчиков отказался от практически готовых домов, а те, кто уже приобрел дома и участки в срочном порядке ищет покупателей, пытаясь хотя бы минимизировать убытки на фоне резко дешевеющей недвижимости в некогда элитном районе.

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Но и собственники вполне успешных предприятий понимают, что резкое ухудшение экологической обстановки поставит под удар их бизнес. И если значительной части горожан, выступающих против строительства Томинского ГОКа, уехать из Челябинска с финансовой точки зрения проблематично, для представителей бизнеса найти на это средства намного проще. Некоторое время предприниматели колебались в вопросе переезда, так как региональные власти демонстрировали «непредрешенческую» позицию по отношению к строительству ГОКа, обещая прислушаться к голосу южноуральцев. Однако в последнее время действия чиновников все чаще наталкивают на мысль, что проект Русской медной компании будет реализован, невзирая на массовые протесты жителей области. Возможно, именно это и подтолкнуло челябинских бизнесменов к смене места жительства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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