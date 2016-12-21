В Челябинской области будут судить банду похитителей коров

Группа южноуральцев предстанет перед судом за похищение стада коров.
Как сообщили агентству «Новый День» в прокуратуре области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей Копейска. В зависимости от роли они обвиняются в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, а также в пособничестве в преступлении.
По версии следствия, в июле текущего года соучастники угнали с территории частного фермерского хозяйства в Красноармейском районе 13 голов крупного рогатого скота стоимостью около 617 тысяч рублей.
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Однако получить прибыль преступникам не удалось. Похищенных коров они пригнали на заранее условленное место вблизи станции Потанино в Копейске, погрузили в грузовики и отправились продавать скот. Но преступников задержали сотрудники полиции. Похищенный скот изъяли и вернули хозяину.
Уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Юлия Малецкая
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