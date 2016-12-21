Южный Урал встретит новый год «хорошей зимней» погодой

Публикации за 21.12.16

Южноуральские синоптики пока не ожидают сильные морозы в новогоднюю ночь.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», по прогнозам метеорологов, аномальные декабрьские морозы – ниже нормы на 7 градусов Цельсия – отступят с территории региона во второй половине дня 23 декабря.

По предварительным данным, до конца года такого похолодания больше не ожидается.

Новый год Челябинская область, по словам руководителя регионального Гидрометцентра Марины Иваницкой, встретит «хорошей зимней» погодой: 30, 31 декабря и 1 января прогнозируется температура воздуха в пределах -11-16 градусов Цельсия днем и до -20 ночью. Возможны небольшие кратковременные осадки.

Иваницкая подчеркнула, что это прогноз Росгидромета, и он пока предварительный.

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Напомним, южноуральская метеорологическая служба последние годы выполняет только краткосрочные трехдневные прогнозы, ввиду недостатка финансирования.

Челябинск, Юлия Малецкая

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