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Челябинск

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Публикации за 21.12.16

На южноуральском горнолыжном курорте сгорело кафе (ФОТО)

На южноуральском горнолыжном курорте сгорело кафе (ФОТО)

Известный горнолыжный курорт Челябинской области остался без кафе.

Как передает корреспондент агентства , пожар произошел вчера, 20 декабря, на горнолыжном курорте «Аджигардак» в Ашинском районе.

«На Аджигардаке случилось ЧП – ночью сгорело кафе. К счастью, никто не пострадал, но кафе разрушено пожаром полностью», – сообщили на официальной странице курорта в социальных сетях.

Новый День: На южноуральском горнолыжном курорте сгорело кафе (ФОТО)

Фото из официального сообщества ГЛЦ «Аджигардак» ВК

«Больше, чем утратой здания, мы огорчены неудобствами для отдыхающих, которые возникают в связи с отсутствием кафе», – сетует руководство комплекса, обещая свести эти неудобства к минимуму

Задача довольно сложная: кафе на несколько залов было крупнейшей точкой общественного питания курорта. Пока в комплексе продолжает действовать кафе-бильярдная, однако оно в разы меньше сгоревшего сооружения.

«Новый День – Челябинск» , и

Что касается пострадавшего здания, то оно восстановлению не подлежит, признают в комплексе. Предстоит спроектировать и построить новое сооружение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.12.16

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