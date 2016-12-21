На южноуральском горнолыжном курорте сгорело кафе (ФОТО)

Публикации за 21.12.16

Известный горнолыжный курорт Челябинской области остался без кафе.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», пожар произошел вчера, 20 декабря, на горнолыжном курорте «Аджигардак» в Ашинском районе.

«На Аджигардаке случилось ЧП – ночью сгорело кафе. К счастью, никто не пострадал, но кафе разрушено пожаром полностью», – сообщили на официальной странице курорта в социальных сетях.

Фото из официального сообщества ГЛЦ «Аджигардак» ВК

«Больше, чем утратой здания, мы огорчены неудобствами для отдыхающих, которые возникают в связи с отсутствием кафе», – сетует руководство комплекса, обещая свести эти неудобства к минимуму

Задача довольно сложная: кафе на несколько залов было крупнейшей точкой общественного питания курорта. Пока в комплексе продолжает действовать кафе-бильярдная, однако оно в разы меньше сгоревшего сооружения.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Что касается пострадавшего здания, то оно восстановлению не подлежит, признают в комплексе. Предстоит спроектировать и построить новое сооружение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.12.16

Южный Урал встретит новый год «хорошей зимней» погодой. / Ученый: на экзопланете Proxima b есть облака и растения. Первооткрыватель планеты уверен в существовании жизни на ней. / Не продержался и трех недель: главу Копейска отправили в отставку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»