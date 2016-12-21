Власти Златоуста умыкнули у нацпарка «Таганай» 60 гектаров леса

Публикации за 21.12.16

Прокуратура Челябинской области потребовала от администрации Златоуста вернуть в собственность государственного лесного фонда земли особо охраняемой природной территории.

Как сообщили агентству «Новый День» в прокуратуре региона, установлено, что решением местного собрания депутатов от 2 марта 2007 года был утвержден проект «Генеральный план Златоуста. Корректировка» и «Градостроительное зонирование территории города».

Данным нормативно-правовым актом вопреки требованиям федерального законодательства, без соблюдения установленной процедуры согласования и перевода земель из одной категории в другую, в границы города были включены участки лесного фонда, расположенные в границах Таганайского и Чернореченского лесничеств национального парка «Таганай».

Таким образом, Российская Федерация лишилась более 60 гектаров земли.

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Руководитель региональной прокуратуры Александр Кондратьев обратился в Челябинский областной суд с требованием признать недействующим решение представительного органа в части включения земель государственного лесного фонда в границы населенного пункта.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено на контроль.

Отметим, в настоящее время следственные органы расследуют уголовное дело по факт незаконной продажи муниципальной земли, вплотную прилегающую к нацпарку.

По данным следствия, в 2014 году администрация Златоуста предоставила в аренду коммерческой организации земельный участок площадью 2 тысячи квадратных метров для организации отдыха населения. В августе того же года мэрия изменила вид разрешенного использования земли – «для строительства объектов для организации отдыха населения». При этом в нарушение требований Земельного кодекса и федерального закона «О защите конкуренции» сотрудники администрации не проинформировали население о предстоящем предоставлении земельного участка для строительства.

В январе текущего года, при несоблюдении требований законодательства о проведении торгов, данный участок был продан арендатору, что привело к ограничению конкуренции и незаконному отчуждению муниципальной земли, отмечают следователи.

Челябинск, Юлия Малецкая

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