Восемь челябинцев попали в больницу с обморожением

Публикации за 21.12.16

Восемь жителей Челябинска пострадали от аномальных холодов.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе управления здравоохранения города, все вызовы по поводу обморожения поступили на станцию скорой помощи 20 декабря.

В итоге шесть взрослых челябинцев были госпитализированы, еще двое доставлены в травмпункт.

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Троих человек медики эвакуировали с улицы, двух горожан – из общественных мест, еще к трем наведались домой.

В мэрии отмечают, что пятеро из восьми пострадавших были пьяны.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.12.16

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