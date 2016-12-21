Коллекторов загонят в рамки (ВИДЕО)

Публикации за 21.12.16

С января 2017 года вступает в силу закон, ограничивающий деятельность коллекторов.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», новый закон призван упорядочить деятельность по взиманию долгов и будет распространяться как на коллекторские агентства, так и на службы взыскания банков и микрофинансовых организаций.

По словам заместителя главного судебного пристава Челябинской области Светланы Карпенко, глобальных изменений закон не принесет: в документе просто прописан порядок взыскания задолженности. Например, определяется, как часто взыскатели могут общаться с должником, в какое время это должно происходить. Еще раз подчеркивается недопустимость угроз и насилия по отношению к должникам.

Кроме того, все организации, чьей основной деятельностью является возврат долгов, обязаны зарегистрироваться в едином реестре, обязанность по составлению которого возложена на Федеральную службу судебных приставов. Не вошедшие в список лишаться права выступать в роли взыскателей. Правда, пока к южноуральским приставам не обращалась ни одна организация, желающая зарегистрироваться в реестре, признала г-жа Карпенко. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, уверен руководитель проекта «Стоп! Коллектор!» Вячеслав Курилин. Скорее всего, регистрироваться такие агентства будут там, где располагаются их центральные офисы – в Москве, Санкт-Петербурге, на Северном Кавказе.

Также закон предъявляет требования к техническому оснащению деятельности коллекторских организаций. Например, они должны быть обеспечены устройствами аудиозаписи: все телефонные звонки и встречи в обязательном порядке будут записываться, а эти записи – храниться в течение трех лет.

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Надзор за соблюдением нового закона ляжет на ФССП. В случае обнаружения нарушений юрлица понесут административное наказание. Причем, требования закона распространяются не только на коллекторские агентства, но и на службы взыскания банков и микрофинансовых организаций, отметила начальник юридического отдела отделения по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка России Татьяна Золотавина. В случае нарушений они также могут быть оштрафованы, но контроль за исполнением законодательства со стороны кредитных организаций останется за ЦБ.

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«Новый закон – это прорыв в отрасли, – уверен Вячеслав Курилин. – До этого она в принципе не регулировалась». Конечно, не стоит рассчитывать, что с 1 января 2017 года коллекторы, банки и МФО начнут действовать исключительно по закону. Да и сами агентства по возврату долгов наверняка разделятся на «белых» (работающих в правовом поле) и «серых» (использующих прежние методы). Но это уже будет заботой правоохранительных органов.

«Если судить по последним громким случаям: истории с блокированием телефонов больницы №3, гимназии или совсем недавний случай с пенсионеркой – в Челябинской области силовые ведомства действуют при возникновении подобных ситуаций достаточно быстро и эффективно», – отметил общественник. Во многом благодаря четкой реакции правоохранителей разрешилась проблема с пожилой женщиной, едва не продавшей почку, сообщил Вячеслав Курилин. «После того, как мы вместе с представителями правоохранительных органов пообщались с банком-кредитором, женщину не беспокоят коллекторы, – рассказал он. – И теперь уже сам банк предложил урегулировать проблему с задолженностью. В ближайшее время мы будем изучать это предложение».

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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