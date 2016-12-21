Челябинскому язычнику, спалившему строящийся храм РПЦ, дали 2 года колонии

Публикации за 21.12.16

В Челябинске вынесли приговор поджигателю строящегося православного храма.

Как сообщили агентству «Новый День» в прокуратуре региона, Калининский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении горожанина, обвиняемого в поджоге культового сооружения.

Установлено, что челябинец, являющийся сторонником язычества, совершил преступление «по мотивам ненависти и вражды в отношении Русской православной церкви, как, религиозной организации».

Мужчина изготовил дома «коктейль Молотова» и в одну из ночей ноября 2015 года пришел к строящемуся храму на перекрестке улицы Салавата Юлаева и Новоградского проспекта.

Для начала он нарисовал на заборе стройплощадки языческие символы, а затем запустил в возводимое сооружение бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Однако возгорания не произошло, тогда челябинец прошел в здание, облил строительный мусор оставшимся бензином и поджог.

В результате пожара РПЦ был причинен ущерб в размере 917,5 тысяч рублей.

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Поджигателя задержали лишь в октябре текущего года

На предварительном следствии и в ходе судебного разбирательства челябинец признал вину в полном объеме, дело было рассмотрено в особом порядке.

В результате суд приговорил горожанина к двум годам колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Юлия Малецкая

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