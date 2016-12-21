«Апатия и пессимизм»: меньше 10 процентов южноуральцев верят в возможность влиять на происходящее в стране

Публикации за 21.12.16

Число южноуральцев, готовых влиять на происходящее в стране, снизилось в полтора раза.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», гражданское общество в Челябинской области находится в плачевном состоянии. Таковы результаты социологического исследования, проведенного сотрудниками Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Хотя сами организаторы стараются не делать столь радикальных выводов.

Опрос проводился в середине ноября, опрошено 600 жителей Челябинской области. Погрешность составила 4% от выборки, а значит, по словам доцента кафедры политологии, истории и философии Челябинского филиала РАНХиГС Елены Сытых, результаты исследования вполне репрезентативны. Добавим: и весьма пессимистичны.

Так, лишь 30,7% южноуральцев считают, что в России есть условия для гражданской активности. Год назад оптимистов было существенно больше – 36,3%.

Достаточно говорящими оказались ответы на группу вопросов «Готовы ли вы влиять на происходящее?» Наиболее позитивно южноуральцы смотрят на свои возможности в решении проблем собственного двора. На этом уровне готовы влиять на происходящее 39% респондентов, не готовы 42,6%. Однако и здесь социологи отмечают ухудшение: год назад положительно ответили на этот вопрос 47% участников опроса, и их было больше, нежели пессимистов (38,6%).

Обращаясь к муниципальному и федеральному уровням, исследователи с грустью разводят руками. Так, на происходящее в городе или районе готовы влиять лишь 12,6% южноуральцев (против 15,6% год назад). Отказываются тратить время и силы на столь бесперспективное, по их мнению, занятие 70,3% респондентов (в 2015 году таковых было 66%).

В возможность же как-то повлиять на ситуацию в стране в целом верят лишь 8,8% участников исследования. Это в полтора раза меньше, чем год назад (13,1%).

При этом, каждый пятый не смог определиться, верит ли он в способность простых граждан изменить ситуацию в России.

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«Нарастание апатии, пессимизма налицо», – констатировала Елена Сытых, но о причинах подобного настроения сограждан говорить воздержалась, лишь робко предположив, что мог повлиять кризис. Хотя вряд ли корни происходящего следует искать исключительно в экономике. Об этом свидетельствуют результаты ответов еще на два вопроса. Лишь 22,4% южноуральцев считают деятельность общественных организаций эффективной. Противоположного мнения придерживаются почти вдвое больше – 44,6%.

Если же говорить об общественных институтах, то, к примеру, в возможность реально повлиять на ситуацию в стране с помощью выборов верят лишь 30% опрошенных (в 2015 году – 30,3%). В способности политических партий изменить положение в стране уверены и того меньше – 26,7% (год назад – 27,5%). И вряд ли здесь дело только в санкциях и кризисе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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