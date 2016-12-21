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Челябинск

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Публикации за 21.12.16

Глобальное потепление: на Южном Урале за 100 лет температура воздуха повысилась почти на 2°C

Глобальное потепление: на Южном Урале за 100 лет температура воздуха повысилась почти на 2°C

В Челябинской области менее чем за сотню лет потеплело почти на 2 градуса Цельсия.

Как передает корреспондент агентства , многолетние наблюдения за изменениями климата Земли подтверждают версию о глобальном потеплении.

Погодные трансформации фиксируют и на Южном Урале. По данным руководителя челябинского Гидрометцентра Марины Иваницкой, за все время метеорологических наблюдений в области – чуть менее 100 лет – среднегодовая температура воздуха повысилась на 1,8 градусов Цельсия. Однако потепление на Южном Урале происходит неоднородно, в большей степени это коснулось зимних месяцев.

«Зима у нас стала более теплой. Весна наступает раньше, осень уходит позже. Эти сезоны также стали немного теплее. А лето практически не изменилось», – сообщила Марина Иваницкая.

Глобальное потепление сказалось и на осадках: в горнолесной зоне, где наблюдался переизбыток снега и дождя, их стало еще больше, а в степной зоне на юге области наоборот усилился дефицит влаги.

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Отметим, 2015 год был признан Всемирной метеорологической организацией самым теплым на Земле за всю историю наблюдений. При этом температура повысилась на 0,76 градусов Цельсия к средним многолетним значениям за климатический период с 1961-го по 1990 годы. Метеорологи отмечают, что повышение температуры воздуха на планете находится «на полпути» к предельно допустимому уровню: если на Земле потеплеет более чем на 2 градуса к средним многолетним значениям, могут начаться непредсказуемые и необратимые последствия.

Примечательно, что в России теплеет быстрее, чем в других регионах мира.. Так, в 2015 году средняя температура превысила норму на 2,16 градуса Цельсия.

С 1976 года потепление происходит на всей территории России, но наиболее интенсивно в северо-западных районах, на юге Западной Сибири, на Северном Кавказе и на Чукотке.

Челябинск, Юлия Малецкая

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