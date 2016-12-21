В Челябинской области продлили экстренное предупреждение из-за морозов

Публикации за 21.12.16

Синоптики продлили экстренное предупреждение на Южном Урале.

Как сообщили агентству «Новый День» в Челябинской ЦГМС, 22-23 декабря в отдельных районах области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более, ночью и утром в низинах ожидается сильный мороз – до 35-40 градусов ниже нуля.

Напомним, четверг должен стать последним холодным днем недели. В ближайшую ночь в большинстве районов Южного Урала ожидается -27, -32 градуса Цельсия. В Челябинске – 28-30 градусов ниже нуля. Днем 22 декабря синоптики обещают по области -21, -26, в низинах до 31 градуса мороза. В Челябинске – 23-25 градусов ниже нуля.

Холодно будет и в ночь на 23 декабря: по области -27, -32, в низинах до 40 мороза, в Челябинске – 30-32 градуса ниже нуля. А вот днем регион ждет существенное потепление: столбик термометра подтянется к отметкам -13, -18 (в Челябинске – 15-17 градусов ниже нуля). В субботу синоптики обещают уже всего -5, -10 градусов.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Еще одна «обнадеживающая» новость для челябинцев: завтра неблагоприятные метеоусловия ожидаются лишь в первой половине дня – до 13 часов. После обеда северо-восточный ветер с порывами до 13 метров в секунду, по расчетам синоптиков, развеет смог.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.12.16

«Познание Вселеной» vs РПЦ: студенты предложили поставить рядом с ЮУрГУ памятник науке. / Глобальное потепление: на Южном Урале за 100 лет температура воздуха повысилась почти на 2°C. / «Апатия и пессимизм»: меньше 10 процентов южноуральцев верят в возможность влиять на происходящее в стране. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»