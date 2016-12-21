В Челябинске директор риелторского агентства «развела» банк на 37 миллионов рублей

Публикации за 21.12.16

Директор агентства недвижимости в Челябинске вывела больше 37 миллионов рублей из банка с помощью липовой ипотеки.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе региональной прокуратуры, сегодня, 21 декабря, Ленинский районный суд Челябинска признал экс-директора одного из риелторских агентств города виновной в создании преступного сообщества, а также в мошенничестве в сфере кредитования, совершенном в крупном размере организованной группой.

В суде установлено, что жительница Челябинска, являясь руководителем агентства недвижимости, в 2013 году создала сообщество с целью хищения средств, принадлежащих одному из крупных банков. В его состав вошли сотрудники кредитного учреждения, специалисты-оценщики и риелторы.

Сообщники в различных офисах банка, расположенных на территории Челябинска, оформляли на подставных лиц незаконные кредитные договоры на приобретение недвижимого имущества. Затем они представляли в банк фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве и доходах претендентов на ипотеку, а также отчеты об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества с указанием в них завышенной стоимости объектов. При этом платить по кредитным договорам мошенники, разумеется, не собирались.

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В итоге с октября 2013-го по июль 2014 года сообщники похитили более 37,2 миллиона рублей, принадлежащих банку.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил организатору аферы 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, с ограничением свободы сроком на 1 год. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

В отношении остальных соучастников материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, расследование по которому продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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