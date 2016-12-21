Самые крутые слухи недели: как босяки «слили» Нью-Васюки

Публикации за 21.12.16

Почему у миасцев темнеет в глазах, кому на Урале лучше, чем в Каледонии, какие разборки назревают в вечно процветающей сфере челябинского бизнеса и почему провинциальная «столица» никогда не переквалифицируется в современный мегаполис – об этом в очередной серии спецпроекта «Самые крутые слухи недели»

Гасите свет

Не успели жители Миасса проникнуться благодарностью президенту за визит и за осветившиеся благодаря ему закоулки малой родины, как «лампочки Владимировича» выкрутили. Не все – половину. В городе все равно светлее, нежели было в прежние зимы, но осадок у людей на сердце неприятный. Впрочем, говорят, что все могло быть и хуже: в целях экономии средств могли бы и новое освещение ликвидировать, и старое «секвестировать». Однако какой-то мудрый муниципальный чин сказал первому городскому чиновнику: « А что если какой-нибудь заслуженный автомобиле – или ракетостроитель напишет Путину: «дескать, вот такая петрушка с сельдереем – прозябаем в темноте и обиде?!» Нас всех тут «секвестируют». Поэтому погасили не все осветительные приборы, а через один…

ГОК вместо ШОС и БРИКС

Болтают, что планируемые ранее в Челябинске саммиты ШОС и БРИКС столица, где после парламентских выборов расклад влияний изрядно изменился, желает перенести в Сочи или Казань. Есть еще пара претендентов (например, город на Неве), но Челябинск новая экспертная группа хочет из этого списка соискателей исключить навсегда. По их мнению, преобразить Челябинск до приемлемых параметров не удастся, в том числе, и по причине вялости местных властей.

Однако одна приятная новость по этому поводу есть (кроме неприятной – ГОК, кажись, начнут-таки строить): свалку из центра города уберут. По прямому указанию ВВП.

Инсайдеры говорят, что президенту про жуткую вонючую помойку в центре мегаполиса прошелестел другой Владимир – «златоуст» Соловьев. А тут, порхая на вертолете, глава государства отдельно поинтересовался: где тут под нами ваша знаменитая свалка?! Показали. Бывший ленинградский мальчишка аж присвистнул.

И как вы думаете, увидит ли он ее в следующий свой прилет?!

Смотрящий

Говорят, отставка дедушки Комякова как нельзя на руку его бывшему боссу Михаилу Юревичу. Комяков все никак не может решиться уехать на ПМЖ в Новую Каледонию, где у него нехилые хоромы и нехитрый «бузинес». Посему присматривает себе непыльную работку на родине. На ловца и зверь бежит: Михаил Валерьевич предложил ему стать «смотрящим» по Челябинску и Кургану.

Шаг вперед, два назад

Болтают, затеянная челябинским муниципалитетом реформа сферы ритуальных услуг воплощается страннейшим образом: в бизнес один за другим приходят люди с криминальным прошлым от Виталия Рыльских. Оно и понятно: « рыбак рыбака», а про отсидки Рыльских и его главного босса Аристова в регионе знают даже дети.

Но когда вся эта оптимизация и наведение порядка Тефтелевым затевалась, не было речи, что фирма «Долг» (магнитогорская челябинского происхождении) на пару с людьми Аристова получит и этот кусок вечно доходного бизнеса. По этому поводу в областном центре формируется фронда из числа других влиятельных и небедных товарищей, что после отставки Юревича и Давыдова претендовали на этот рыночный сегмент специфических и всегда востребованных услуг.

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