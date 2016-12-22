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Челябинск

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Публикации за 22.12.16

В челябинских школах вновь отменены занятия

В челябинских школах вновь отменены занятия

Для части учеников челябинских школ опять отменили занятия.

Как сообщили агентству в Челябинской городской службе спасения, сегодня, 22 декабря, температура воздуха в областном центре на 6:00 составляла 26 градусов Цельсия ниже нуля. Днем ожидается -25 градусов. Вечером -28. В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 4 класс первой смены.

«Новый День – Челябинск» , и

«Уважаемые родители! – обращаются к южноуральцам городские спасатели. – В холодную, морозную погоду одевайтесь сами и одевайте своих детей тепло! Проследите, чтобы ваш ребенок был одет в соответствии с прогнозом погоды. Старайтесь носить зимой шерстяные (пуховые) вещи. Собирая ребенка в школу, проследите, чтобы он взял с собой шерстяные или пуховые варежки (перчатки), на голове у него должна быть шапка (меховая или из плотного не продуваемого материала). Зимняя обувь должна быть свободная, верхняя одежда – соответствовать сезону и погоде. Перед выходом на улицу нанесите на щеки, нос и лоб питательный (но не увлажняющий!) крем. Для губ используйте гигиеническую помаду».

Челябинск, Виктор Елисеев

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