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Челябинск

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Публикации за 22.12.16

Семнадцатилетней озерчанки дали 5 лет колонии за убийство грудного сына

Семнадцатилетней озерчанки дали 5 лет колонии за убийство грудного сына

В Озерске вынесли приговор несовершеннолетней матери, убившей младенца.

Как уже сообщил , трагедия произошла в ноябре 2015 года в поселке Метлино.

16-летняя мать, устав успокаивать плачущего трехмесячного сына, бросила его на кровать. При падении малыш ударился головой о деревянный борт. Мальчика отвезли в больницу, но через 3 дня он скончался.

Изначально в отношении матери возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Однако потом переквалифицировали на часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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Прокуратура Челябинской области сообщает, что Озерский городской суд признал несовершеннолетнюю виновной и приговорил к 5 годам лишения свободы в воспитательной колонии. Кроме того, ей назначены принудительные меры медицинского характера в виде наблюдения и лечения у психиатра в амбулаторных условиях.

Осужденная обжаловала приговор, указывая на то, что телесные повреждения мальчику причинил ее сожитель.

Однако областной суд согласился с позицией гособвинителя и оставил приговор без изменения.

Челябинск, Юлия Малецкая

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