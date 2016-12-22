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Челябинск

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Публикации за 22.12.16

На Южном Урале женщина погибла в такси

На Южном Урале женщина погибла в такси

Жительница Кыштыма внезапно скончалась в такси.

Как передает корреспондент агентства , ЧП произошло 21 декабря.

Таксист вез 69-летнюю пассажирку, которая внезапно почувствовала себя плохо. Водитель, не медля, вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Однако прибывшим медикам оставалось лишь констатировать гибель.

Сотрудники «скорой» констатировали коронарную смерть, сообщает «Кыштымский рабочий». Этот термин применяется в случае смерти человека при свидетелях, наступившей мгновенно либо в течение 6 часов после сердечного приступа.

«Новый День – Челябинск» , и

Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время по факту гибели жительницы Кыштыма проводится доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.12.16

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