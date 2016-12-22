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Челябинск

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Публикации за 22.12.16

«Чушь и бред!» Челябинцы раскритиковали проект новой маршрутной сети / Множество «дублей», а ряд районов остался вообще без транспорта

«Чушь и бред!» Челябинцы раскритиковали проект новой маршрутной сети Множество «дублей», а ряд районов остался вообще без транспорта

Жители Челябинска считают проект новой маршрутной сети оторванным от реальной жизни «бредом».

Как передает корреспондент агентства , администрация города опубликовала предварительный проект маршрутной сети, разработанный ООО «Челябинский институт генерального плана и транспорта». 27 декабря документ рассмотрят на общественных слушания.

Заказчик проекта – мэрия – подчеркивает, что основная задача, поставленная перед разработчиками, – увеличение количества муниципального транспорта и актуальность его использования, что позволит в дальнейшем минимизировать число нелегальных перевозчиков.

«За последние несколько лет Челябинск существенно изменился, появились новые микрорайоны, крупные производства, ритм жизни стал более динамичным. Вопрос пересмотра схемы движения общественного транспорта возник из-за подтверждающейся статистики: одни маршруты оказались перегруженными, другие – совсем невостребованными. Городу необходима маршрутная сеть, которая станет удобной для пассажиров и транспортных предприятий. Отмечу, что разработчик-исполнитель старался максимально актуализировать распределение транспорта по улицам Челябинска», – сказал начальник управления транспорта Роман Болотов.

«Новый День – Челябинск» , и

Челябинцы, уже изучившие проект, подчеркивают, что схема не соответствует заявлениям чиновников.

По словам горожан, появилось довольно много странных и дублирующих друг друга маршрутов, а действительно востребованные пустили по другим улицам, либо вовсе убрали, не предложив ничего взамен. В результате прямой транспортной связи между некоторыми районами вообще не будет.

Так, планируется проложить трамвайные пути по улице Курчатова и пустить по ним маршруты №17, №16 и новый – №23 «Медгородок – Вокзал». Горожане не понимают, зачем «уводить» 16-ый с привычного курса по Цвиллинга, чтобы он полностью дублировал 17-ый. Что делать тысячам горожан, ежедневно добирающимся с площади Революции до северо-запада на трамвае, остается загадкой.

Челябинцы не понимают разъединения автобуса 15/16, ликвидацию единственной маршрутки на улице Российской (не осталось вообще никакого транспорта), отмену прямых рейсов с Тополиной Аллеи до центра, отмену востребованной маршрутки №86. Маршрут №112 зачем-то хотят пустить по улице Героев Танкограда, дублируя троллейбус №19.

Обещания увеличить транспортную доступность микрорайона «Парковый-2» так и остались обещаниями: в новой схеме осталась одна маршрутка №50, хотя собирались продлить автобус №71 и даже построить трамвайную линию.

По словам горожан, в случае утверждения новой схеме будет никак не добраться от Цирка до Челябинского госуниверситета – отменяются все маршрутки. Связь улицы Братьев Кашириных с областной больницей, по мнению челябинцев, – это «ужас»: большинство маршрутов ликвидируются либо пускают по новым непонятным трассам. Добраться с Кашириных до ЧТЗ также становится проблематичным.

Жители южноуральской столицы отмечают еще множество странных решений, за который горожане вряд ли будут благодарить власти. В целом горожане называют проект «бредом» и «чушью».

«Очевидно, что эта схема работать не будет – мы никогда не увидим трамвай на Курчатова, да и маршрутчики максимум наклеят себе в салон «правильную» схему движения, а ездить будут по старой», – отмечают участники форума «Челябинский транспорт».

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 22.12.16

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