«Чушь и бред!» Челябинцы раскритиковали проект новой маршрутной сети / Множество «дублей», а ряд районов остался вообще без транспорта

Публикации за 22.12.16

Жители Челябинска считают проект новой маршрутной сети оторванным от реальной жизни «бредом».

Как передает корреспондент агентства «Новый День», администрация города опубликовала предварительный проект маршрутной сети, разработанный ООО «Челябинский институт генерального плана и транспорта». 27 декабря документ рассмотрят на общественных слушания.

Заказчик проекта – мэрия – подчеркивает, что основная задача, поставленная перед разработчиками, – увеличение количества муниципального транспорта и актуальность его использования, что позволит в дальнейшем минимизировать число нелегальных перевозчиков.

«За последние несколько лет Челябинск существенно изменился, появились новые микрорайоны, крупные производства, ритм жизни стал более динамичным. Вопрос пересмотра схемы движения общественного транспорта возник из-за подтверждающейся статистики: одни маршруты оказались перегруженными, другие – совсем невостребованными. Городу необходима маршрутная сеть, которая станет удобной для пассажиров и транспортных предприятий. Отмечу, что разработчик-исполнитель старался максимально актуализировать распределение транспорта по улицам Челябинска», – сказал начальник управления транспорта Роман Болотов.

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Челябинцы, уже изучившие проект, подчеркивают, что схема не соответствует заявлениям чиновников.

По словам горожан, появилось довольно много странных и дублирующих друг друга маршрутов, а действительно востребованные пустили по другим улицам, либо вовсе убрали, не предложив ничего взамен. В результате прямой транспортной связи между некоторыми районами вообще не будет.

Так, планируется проложить трамвайные пути по улице Курчатова и пустить по ним маршруты №17, №16 и новый – №23 «Медгородок – Вокзал». Горожане не понимают, зачем «уводить» 16-ый с привычного курса по Цвиллинга, чтобы он полностью дублировал 17-ый. Что делать тысячам горожан, ежедневно добирающимся с площади Революции до северо-запада на трамвае, остается загадкой.

Челябинцы не понимают разъединения автобуса 15/16, ликвидацию единственной маршрутки на улице Российской (не осталось вообще никакого транспорта), отмену прямых рейсов с Тополиной Аллеи до центра, отмену востребованной маршрутки №86. Маршрут №112 зачем-то хотят пустить по улице Героев Танкограда, дублируя троллейбус №19.

Обещания увеличить транспортную доступность микрорайона «Парковый-2» так и остались обещаниями: в новой схеме осталась одна маршрутка №50, хотя собирались продлить автобус №71 и даже построить трамвайную линию.

По словам горожан, в случае утверждения новой схеме будет никак не добраться от Цирка до Челябинского госуниверситета – отменяются все маршрутки. Связь улицы Братьев Кашириных с областной больницей, по мнению челябинцев, – это «ужас»: большинство маршрутов ликвидируются либо пускают по новым непонятным трассам. Добраться с Кашириных до ЧТЗ также становится проблематичным.

Жители южноуральской столицы отмечают еще множество странных решений, за который горожане вряд ли будут благодарить власти. В целом горожане называют проект «бредом» и «чушью».

«Очевидно, что эта схема работать не будет – мы никогда не увидим трамвай на Курчатова, да и маршрутчики максимум наклеят себе в салон «правильную» схему движения, а ездить будут по старой», – отмечают участники форума «Челябинский транспорт».

Челябинск, Юлия Малецкая

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