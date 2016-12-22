Пожилой южноуралец замерз насмерть, гуляя без одежды

Публикации за 22.12.16

В Озерске пожилой мужчина, отправившийся на прогулку без верхней одежды, замерз насмерть.

Как сообщили агентству «Новый День» в администрации города, утром 21 декабря на автопарковке напротив одного из домов по улице Семенова был обнаружен мертвый мужчина без верхней одежды и обуви.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Удалось установить личность погибшего. Им оказался 67-летний озерчанин, живший в доме недалеко от стоянки.

Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти – общее переохлаждение организма. Каких-либо телесных повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. Куртку и обувь пенсионера следователи нашли в его квартире.

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Выяснилось, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками, в состоянии алкогольного опьянения мог совершать неосмысленные поступки, в том числе выходить на улицу босым и без одежды.

Доследственная проверка продолжается.

Напомним, в минувшие выходные в Миассе насмерть замерзла 33-летняя женщина. В самые холодные дни 20 и 21 декабря 13 жителей Челябинска и 5 магнитогорцев получили обморожение.

Челябинск, Юлия Малецкая

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