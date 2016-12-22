Пожилой южноуралец замерз насмерть, гуляя без одежды

В Озерске пожилой мужчина, отправившийся на прогулку без верхней одежды, замерз насмерть.
Как сообщили агентству «Новый День» в администрации города, утром 21 декабря на автопарковке напротив одного из домов по улице Семенова был обнаружен мертвый мужчина без верхней одежды и обуви.
По данному факту проводится доследственная проверка.
Удалось установить личность погибшего. Им оказался 67-летний озерчанин, живший в доме недалеко от стоянки.
Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти – общее переохлаждение организма. Каких-либо телесных повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. Куртку и обувь пенсионера следователи нашли в его квартире.
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Выяснилось, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками, в состоянии алкогольного опьянения мог совершать неосмысленные поступки, в том числе выходить на улицу босым и без одежды.
Доследственная проверка продолжается.
Напомним, в минувшие выходные в Миассе насмерть замерзла 33-летняя женщина. В самые холодные дни 20 и 21 декабря 13 жителей Челябинска и 5 магнитогорцев получили обморожение.
Челябинск, Юлия Малецкая
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