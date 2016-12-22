NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 22.12.16

Пожилой южноуралец замерз насмерть, гуляя без одежды

Пожилой южноуралец замерз насмерть, гуляя без одежды

В Озерске пожилой мужчина, отправившийся на прогулку без верхней одежды, замерз насмерть.

Как сообщили агентству в администрации города, утром 21 декабря на автопарковке напротив одного из домов по улице Семенова был обнаружен мертвый мужчина без верхней одежды и обуви.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Удалось установить личность погибшего. Им оказался 67-летний озерчанин, живший в доме недалеко от стоянки.

Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти – общее переохлаждение организма. Каких-либо телесных повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. Куртку и обувь пенсионера следователи нашли в его квартире.

«Новый День – Челябинск» , и

Выяснилось, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками, в состоянии алкогольного опьянения мог совершать неосмысленные поступки, в том числе выходить на улицу босым и без одежды.

Доследственная проверка продолжается.

Напомним, в минувшие выходные в Миассе насмерть замерзла 33-летняя женщина. В самые холодные дни 20 и 21 декабря 13 жителей Челябинска и 5 магнитогорцев получили обморожение.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 22.12.16

Главу Контрольно-счетной палаты Челябинской области отправили в отставку. Место понадобилось для другого?. / «Чушь и бред!» Челябинцы раскритиковали проект новой маршрутной сети. Множество «дублей», а ряд районов остался вообще без транспорта. / На Южном Урале женщина погибла в такси.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter