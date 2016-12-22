В Чебаркуле взорвалась цистерна с фекалиями, есть пострадавшие

Публикации за 22.12.16

В Чебаркуле водитель ассенизаторской машины потерял зрение после взрыва цистерны с фекалиями.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел 21 декабря.

Водитель ассенизаторской машины попытался слить нечистоты в поле вблизи деревни Сарафаново, но обнаружил, что замерз обратный клапан, предназначенный для стравливания воздуха в верхней горловине бочки. Тогда мужчина решил разморозить его с помощью факела. В результате воздействия огня цистерна с фекалиями взорвалась.

Водителя доставили в чебаркульскую больницу с многочисленными травмами. Помимо прочего мужчина лишился зрения. Сегодня пострадавшего отправили в челябинскую областную больницу №3.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

«В произошедшем усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Для принятия процессуального решения материал о происшествии будет направлен в следственный отдел по городу Чебаркуль СУ СК России по Челябинской области», – цитирует специалиста по связям со СМИ МО МВД «Чебаркульский» Елену Щеткову «U24.ru».

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 22.12.16

ММК и Eurasian Resources Group заключили стратегический контракт на поставку железорудного сырья. / В 2016 году на Южном Урале смертность опередила рождаемость. / Южноуральца наказали за поруганную честь главы Уйского района. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»