Первая жертва гриппа? В Миассе скончалась женщина, госпитализированная с ОРВИ

Публикации за 22.12.16

В Челябинской области зарегистрирована первая в сезоне жертва респираторной инфекции.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», о случае смерти от гриппа заявил сегодня на пресс-конференции глава министерства здравоохранения Сергей Кремлев. Министр уточнил, что жертва была не привита, и речь идет не о высокопатогенном гриппе.

Позже в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области уточнили, что погибшая была жительницей Миасса. Кроме того, заявили, что дама скончалась не от гриппа. «Буквально несколько минут назад мы получили окончательные результаты, – сообщили в ведомстве. – Диагноз не подтвердился. Официально причиной смерти признана бронхиальная астма».

Напомним, за предыдущую неделю за медицинской помощью обратились более 30 тысяч простудившихся южноуральцев. У десятка клинически подтвержден диагноз «грипп».

В Челябинске, по данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе впервые в этом сезоне был превышен эпидпорог (на 11%). «Прирост отмечается по всем возрастам, но резкий рост за последние две недели дали школьники, – рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина. – Третью неделю в городе выявляются вирусы гриппа А3 и В. Случаи уже не единичные, за прошлую неделю с диагнозом грипп госпитализировали четырех беременных женщин».

Грипп А3 (гонконгский) не циркулировал на Южном Урале несколько лет, поэтому иммунитета к нему нет. Однако штамм был включен в вакцину этого года. Поэтому все лабораторно подтвержденные случаи гриппа – у непривитых людей.

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В управлении здравоохранения Челябинска сообщают, что всего с диагнозом ОРВИ и грипп на начало недели госпитализировано 470 человек, из них 247 детей и 233 взрослых, в том числе 14 беременных женщин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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