Задержан челябинец, два года совращавший школьницу в Интернете

Публикации за 22.12.16

В Челябинске задержали мужчину, домогавшегося детей в Интернете.

Как сообщили агентству «Новый День» в СУ СК России по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя южноуральской столицы, подозреваемого насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.

По версии следствия, в 2014-2016 годов подозреваемый в одной из социальных сетей сети Интернет создал страницу под вымышленным именем, через которую вел переписку сексуального характера с 12-летней девочкой. В ходе переписки он склонил ребенка отправить ему фотографии в обнаженном виде.

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Мужчина задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Малецкая

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