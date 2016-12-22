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Челябинск

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Публикации за 22.12.16

Задержан челябинец, два года совращавший школьницу в Интернете

Задержан челябинец, два года совращавший школьницу в Интернете

В Челябинске задержали мужчину, домогавшегося детей в Интернете.

Как сообщили агентству в СУ СК России по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя южноуральской столицы, подозреваемого насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.

По версии следствия, в 2014-2016 годов подозреваемый в одной из социальных сетей сети Интернет создал страницу под вымышленным именем, через которую вел переписку сексуального характера с 12-летней девочкой. В ходе переписки он склонил ребенка отправить ему фотографии в обнаженном виде.

«Новый День – Челябинск» , и

Мужчина задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 22.12.16

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