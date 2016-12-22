Дальнобойщикам придется платить «Платону» вдвое больше

Публикации за 22.12.16

Минтранс России намерен вдвое увеличить плату, взимаемую с большегрузов.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в 2017 году тариф по системе «Платон» вырастет с 1 рубля 53 копеек до 3 рублей 6 копеек за километр. Об этом сообщил министр транспорта России Максим Соколов.

Напомним, система взимания платы за проезд по федеральным трассам с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу более 12 тонн, начала действовать 15 ноября 2015 года. Первоначально тариф предлагалось установить на уровне 3 рублей 73 копеек. Однако массовые выступления дальнобойщиков вынудили власти снизить тариф до 1 рубля 53 копеек.

«Год система «Платон» отработала в нормальном режиме, пора переходить на новый тариф, – заявил чиновник. – Это нужно сделать в 2017 году». При этом министр заявил, что на данный момент на строительство и модернизацию дорожной инфраструктуры тратятся средства бюджета.

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Отметим, когда система «Платон» вводилась в действие, власти уверяли, что средства, полученные через нее с большегрузов, будут направляться в дорожный фонд, а из него – на поддержание дорожной сети. В 2016 году чиновники рассчитывали собрать таким образом 20 миллиардов рублей. Видимо, этого оказалось не так уж много, если учесть обязательную выплату оператору системы 10,6 миллиарда рублей в год. Недаром месяц назад появилась информация о планах чиновников Минтранса распространить действие «Платона» на грузовые автомобили массой от 3,5 до 12 тонн.

Челябинск, Виктор Елисеев

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