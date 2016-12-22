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Челябинск

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Публикации за 22.12.16

Танец-легенда и сбежавшие пингвины: в Челябинске стартовал чемпионат России по фигурному катанию (ФОТО)

Танец-легенда и сбежавшие пингвины: в Челябинске стартовал чемпионат России по фигурному катанию (ФОТО)

В Челябинске состоялось торжественное открытие чемпионата России по фигурному катанию.

Новый День: Танец-легенда и сбежавшие пингвины: в Челябинск стартовал чемпионат России по фигурному катанию (ФОТО)

Как передает корреспондент агентства , грандиозное шоу развернулось сегодня вечером на льду арены «Трактор».

Новый День: Танец-легенда и сбежавшие пингвины: в Челябинск стартовал чемпионат России по фигурному катанию (ФОТО)

Участникам и зрителям рассказали легенду о богатыре Таганае, Луне и красавице Юрме, разбившей зеркало, осколки которого превратились в три тысячи озер.

Новый День: Танец-легенда и сбежавшие пингвины: в Челябинск стартовал чемпионат России по фигурному катанию (ФОТО)

В красочном представлении участвовали полторы сотни воспитанников южноуральской школы фигурного катания «Тодес», публику приветствовали и талисманы текущего чемпионата – ростовые куклы Искорка и Аксель.

Новый День: Танец-легенда и сбежавшие пингвины: в Челябинск стартовал чемпионат России по фигурному катанию (ФОТО)

«Новый День – Челябинск» , и

Однако настоящим сюрпризом для зрителей стали появившиеся на льду живые пингвины. По задумке организаторов, привезенные из Екатеринбурга полярные птицы должны были занять места на крохотном пьедестале почета, однако напуганные светом и шумом пингвинывсе время пытались ускользнуть от дрессировщика. В результате, один из них сбежал за кулисы и прятался там до конца представления.

Новый День: Танец-легенда и сбежавшие пингвины: в Челябинск стартовал чемпионат России по фигурному катанию (ФОТО)

После торжественной церемонии открытия начались соревнования в короткой программе танцев на льду.

Напомним, чемпионат России по катанию на коньках собрал 90 сильнейших фигуристов страны. В программе чемпионата – одиночное мужское и женское катание, танцы на льду и состязания спортивных пар. По итогам турнира будет сформирована сборная России для участия в чемпионатах Европы и мира в 2017 году.

Новый День: Танец-легенда и сбежавшие пингвины: в Челябинск стартовал чемпионат России по фигурному катанию (ФОТО)
Новый День: Танец-легенда и сбежавшие пингвины: в Челябинск стартовал чемпионат России по фигурному катанию (ФОТО)

Челябинск, Юлия Димова, Виктор Вагнер

Челябинск. Другие новости 22.12.16

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