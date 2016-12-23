Возбуждено уголовное дело по факту отравления жительницы Коркино дымом с разреза

Публикации за 23.12.16

По факту гибели лаборантки в Коркино возбудили уголовное дело.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла 21 ноября.

В лаборатории ООО «Тимофеевский каменный карьер», расположенном на территории АО по добыче угля «Челябинская угольная компания», была обнаружена мертвой 69-летняя сотрудница предприятия.

Причиной смерти заведующей лабораторией стало отравление угарным газом или окисью углерода.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что под помещением лаборатории каменного карьера был расположен тоннель, в прошлом используемый для транспортировки угля из разреза в накопитель – длинной около 800 метров и на глубине 10 метров.

В октябре 2016 года входы в указанный тоннель, расположенные недалеко от стен здания лаборатории, были засыпаны глиной. Однако в помещении, где был обнаружен труп, стоял едкий запах гари, окна и двери были закрыты.

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По данному факту 20 декабря следственный отдел по Коркино СУ СК РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

Постановление о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.

Челябинск, Юлия Малецкая

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